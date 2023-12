Яндекс Вебмастер

Suchanfragenstatistiken Wir verfolgen Anfragen, bei denen die Website in Suchanfragen angezeigt wird. Mit dem Dienst können Sie überwachen, wie sich Impressionen, die Anzahl der Klicks, die CTR von Snippets und andere Indikatoren ändern. Qualität der Website Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Website verbessern können. Vergleichen Sie es mit den Ressourcen der Konkurrenz und erhalten Sie Tipps, wie Sie Ihre Website nützlicher und attraktiver gestalten können. Überprüfung der Anzeige auf mobilen Geräten Wir prüfen, ob Ihre Seite auf Smartphones und Tablets korrekt angezeigt wird – zum Beispiel, ob sie Elemente enthält, die für mobile Browser Probleme bereiten. Technische Diagnostik Wir benachrichtigen Sie über Fehler auf der Website und geben Empfehlungen zu deren Behebung. Der Webmaster überprüft die Seite automatisch anhand von mehr als 30 Parametern. Prüfung auf Verstöße gegen Suchmaschinenregeln Wir werden Sie über alle auf der Website festgestellten Verstöße informieren. Informationen werden in einem speziellen Bereich gesammelt. Nachdem Sie alle Probleme behoben haben, können Sie dies über die Schaltfläche „Ich habe alles behoben“ an Yandex melden. Arbeiten mit Website-Bewertungen Wir benachrichtigen Sie über neue Bewertungen zur Website, damit Sie schnell darauf reagieren können. Ihre Kommentare werden als offiziell gekennzeichnet. Turboseiten für Online-Shops Wir erstellen eine Turbo-Version Ihres Shops, die von Mobilgeräten aus schneller lädt. Dies wird dazu beitragen, Bounces zu reduzieren und die Conversions zu steigern. Integrierte Empfehlungen, bequeme Zahlung, automatisches Ausfüllen von Formularen. Turboseiten für Content-Sites Wir werden eine schlanke Version der Website erstellen, die auf Mobilgeräten schneller lädt. Dies trägt dazu bei, Bounces zu reduzieren und die Reichweite und den Gewinn Ihrer Website zu erhöhen. Crawlen Sie Website-Seiten Suchroboter legen Wert auf Qualität und Originalität der Inhalte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unseren Roboter schnell über neue Seiten Ihrer Website informieren können, indem Sie den Metrica-Zähler oder die Sitemap-Datei crawlen. Visuelle Anzeige der Indizierung Lassen Sie uns alle wichtigen Indexierungsindikatoren in einer Schnittstelle sammeln: Dies macht es bequemer, den Datenerfassungsprozess zu überwachen und die Ursachen von Problemen bei der Indexierung zu ermitteln. Verwaltung der Site-Struktur Wir helfen Ihnen, kleine Abschnitte der Website zu gruppieren und gemeinsame virtuelle Abschnitte für Seiten aus verschiedenen Abschnitten zu erstellen. Ein solcher Abschnitt könnte beispielsweise Informationen zu allen Seiten sammeln, deren Adresse das Wort „Tabelle“ enthält.

Website: webmaster.yandex.ru

