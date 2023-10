Яндекс Здоровье

Yandex.Health ist eine mobile Anwendung, mit der Sie überall schnelle Antworten auf Ihre gesundheitsbezogenen Fragen erhalten – in Ihrem eigenen Schlafzimmer, außerhalb der Stadt oder auf einer Geschäftsreise außer Haus. Yandex.Health ist eine Website und mobile Anwendung für iOS und Android, auf der Sie online Ärzte konsultieren können. Konsultieren Sie einen praktizierenden Arzt über das Internet – im Chat oder per Videoanruf. Der Arzt hört sich Beschwerden an, beantwortet Fragen und gibt Ratschläge. Keine Registrierung und keine Warteschlange. Online-Konsultation mit einem Therapeuten, Kinderarzt, Gynäkologen, Dermatologen, Venerologen, Tierarzt und anderen Spezialisten.

Website: health.yandex.ru

