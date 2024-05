Workcube Catalyst ist die größte, neueste und ultimative Plattform für Unternehmenssoftware in der heutigen Welt. Workcube Catalyst verfügt über Geschäftsmodelle und kreative Ansätze, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihnen bei der besseren Verwaltung und Organisation Ihres Unternehmens zu helfen. Workcube Catalyst bietet Ihnen die umfassendsten Unternehmensverwaltungssoftwarefunktionen in der Cloud-Umgebung. Workcube Catalyst wird aus ganzheitlicher Sicht entwickelt. Sie finden alle Funktionen von ERP, CRM, Personalmanagement, Projektmanagement, physischem Asset Management, Content Management, B2B- und B2C-Managementfunktionen sowie Kollaborations- und Kommunikationstools integriert und auf eine Weise. Sie beginnen mit dem, was Sie heute benötigen, und fügen dann je nach den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens neue Funktionen und Module hinzu. Workcube Catalyst ist zu 100 % internetbasiert und basiert auf einer Cloud-Architektur. Sie können Workcube Catalyst entweder über benutzerbasierte monatliche Abonnementgebühren oder mit einer On-Premise-Lizenzierung für unbegrenzte Benutzer für Ihren Server nutzen. Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden greifen sicher mit einem Computer, Tablet oder Smartphone auf das System zu, ohne dass Programme installiert werden müssen. Sie erledigen ihre Aufgaben, kommunizieren und arbeiten miteinander zusammen. Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Implementierungen, die Monate oder sogar Jahre dauern, reicht eine kurze Schulung aus, damit der Workcube Catalyst für Ihr Unternehmen funktioniert. Mit Workcube Catalyst können Sie Ihre Software dank der in Workcube Catalyst enthaltenen Toolsets nutzen, ohne von Dritten abhängig zu sein. Mit seinen Webdiensten und Integrationstools tauscht Workcube Catalyst Daten sicher mit anderen Anwendungen aus. Es gibt Logistikunternehmen, Banken und E-Government-Anwendungen, die direkt integriert werden können. Die offene Struktur ermöglicht Workcube Catalyst die Integration vieler beliebter Anwendungen wie MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon und eBay.

Website: workcube.com

