WordLift ist das erste SEO-Tool mit künstlicher Intelligenz, das Unternehmen dabei hilft, die gleiche Sprache wie Google zu sprechen, indem es Inhalte in ein Format übersetzt, das Suchmaschinen verstehen: strukturierte Daten. WordLift nutzt KI und maschinelles Lernen, um Inhalte zu analysieren, die wichtigsten Themen zu identifizieren und sie in Einheiten zu organisieren. Jede Entität beschreibt eine Idee, ein Konzept, eine Person oder einen Ort, über den Sie auf Ihrer Website sprechen. Mit den meisten On-Page-SEO-Tools können Sie heutzutage strukturierte Daten erstellen. WordLift kann noch mehr. Es verknüpft Vokabulareinheiten und wandelt Informationen in verknüpfte Daten um, wodurch ein Wissensgraph erstellt wird. Der Knowledge Graph ist die Infrastruktur hinter Ihren Inhalten und macht sie für Google und Suchmaschinen verständlich. Dadurch wird Ihre Website in Suchmaschinen besser gerankt und gleichzeitig verbringen die Nutzer mehr Zeit auf Ihrer Website. Auf diese Weise erscheint Ihre Website weit oben in den Suchergebnissen und führt durch die Bereitstellung relevanter Informationen dazu, dass Benutzer mehr Zeit auf Ihrer Website verbringen. HAUPTMERKMALE – Automatisierung strukturierter Daten – Erstellung eines benutzerdefinierten Knowledge Graph – Bildoptimierung für SEO – Widgets für Inhaltsempfehlungen – Semantische Berichte mit Google Looker Studio – Entitätsanalyse mit SEO-Add-on für Google Sheets™ – Spezielle Erweiterung für die WooCommerce-Website MAIN VORTEILE – Helfen Sie Google und Suchmaschinen, die Website besser zu verstehen und sie in den Suchergebnissen höher einzustufen; -Kontrollieren Sie die Art und Weise, wie eine Marke in den Suchergebnissen erscheint (Rich Snippets, People Also Ask usw.); Verbessern Sie die Content-Strategie durch interne Links; -Stellen Sie Benutzern relevante Informationen (was sie suchen) zur Verfügung, um ihr Erlebnis optimal zu gestalten; -Erhöhen Sie die Klickraten und den organischen Verkehr auf der Website.

