Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

WizVille verwandelt das Kundenerlebnis in einen Wachstumsmotor! Unsere Plattform ermöglicht es, alle Mitarbeiter vor, während und nach dem Verkauf auf allen Ihren Kontaktkanälen in die Optimierung des Kundenerlebnisses einzubeziehen, um mehr treue und werbewirksame Kunden zu gewinnen. Im Durchschnitt verdienen unsere Kunden jedes Jahr 10 % an NPS und steigern ihre Bewertungen auf öffentlichen Kundenbewertungsplattformen um 20 %.

Kategorien : Business Bewertungsmanagementsoftware

Website: wizville.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit WizVille verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.