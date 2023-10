Die Washington Post (manchmal auch als WaPo abgekürzt) ist eine amerikanische Tageszeitung, die in Washington, D.C. herausgegeben wird. Sie ist die am weitesten verbreitete Zeitung im Großraum Washington. Täglich werden Broadsheet-Ausgaben für den District of Columbia, Maryland und Virginia gedruckt. Die Zeitung hat 69 Pulitzer-Preise gewonnen. Dazu gehören sechs einzelne Pulitzer-Preise, die im Jahr 2008 verliehen wurden, und sind damit nach den sieben Auszeichnungen der New York Times im Jahr 2002 die zweithöchste Auszeichnung, die jemals einer einzelnen Zeitung in einem Jahr verliehen wurde. Post-Journalisten haben außerdem 18 Nieman Fellowships und 368 Auszeichnungen der White House News Photographers Association erhalten. In der bekanntesten Episode in der Geschichte der Zeitung Anfang der 1970er Jahre leiteten die Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein die Ermittlungen der amerikanischen Presse zum sogenannten Watergate-Skandal. Ihre Berichterstattung in der Washington Post trug wesentlich zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon bei. Seitdem haben die Ermittlungen der Post zu einer verstärkten Überprüfung des Walter Reed Army Medical Center geführt. Im Oktober 2013 verkaufte die langjährige Kontrollfamilie der Zeitung, die Familie Graham, die Zeitung an Nash Holdings, eine von Jeff Bezos gegründete Holdinggesellschaft 250 Millionen Dollar in bar.

Website: washingtonpost.com

