The Washington Blade wurde 1969 als schwarz-weißer Community-Newsletter auf einem Blatt gegründet, der in Bars im D.C.-Gebiet verteilt wurde. Im Oktober 2009 feierte The Blade sein 40-jähriges Jubiläum als preisgekrönte Nachrichtenquelle mit einer großen Fangemeinde in Print und Online. Leser vor Ort und auf der ganzen Welt verlassen sich auf die unübertroffene Berichterstattung von Blade über LGBT-Nachrichten, was der Zeitung den Beinamen „die wichtigste Zeitung der LGBT-Community“ eingebracht hat.

Website: washingtonblade.com

