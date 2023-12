Veem ist eine in San Francisco ansässige globale Online-Zahlungsplattform, die 2014 von Marwan Forzley und Aldo Carrascoso gegründet wurde. Früher war es unter dem Namen Align Commerce bekannt und wurde am 8. März 2017 in Veem umbenannt. Das Unternehmen bedient 100 Länder und 70 Währungen, darunter USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY und AUD. Kunden in 100 Ländern können Zahlungen empfangen und Kunden in 25 davon können Zahlungen senden. Zahlungen werden über verschiedene Schienen gesendet, wobei die verwendete Schiene beim Senden einer Zahlung intern festgelegt wird. Das Unternehmen leitet Zahlungen über SWIFT, Automated Clearing House (ACH), Treasury-Konten, digitale Geldbörsen, Debitkarten und Blockchain weiter. Das Unternehmen richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Unternehmen, die internationale Dienstleistungen anbieten. Im Jahr 2020 erreichte Veem einen Kundenstamm von 225.000 Nutzern.

Website: veem.com

