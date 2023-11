Monnify ist ein Zahlungsgateway für Unternehmen, über das sie wiederkehrende oder einmalige Zahlungen von Kunden entgegennehmen können. Monnify bietet Unternehmen eine einfachere, schnellere und kostengünstigere Möglichkeit, über ihre Web- und Mobilanwendungen mit bequemen Zahlungsmethoden bezahlt zu werden, und zwar für Kunden mit den höchsten Erfolgsquoten, die es in Nigeria gibt. Durch die einfache Integration unseres Web-SDK können Sie Zahlungen von Ihren Kunden über Karten und Kontoüberweisungen auf Ihrer Webplattform einziehen. Mit dem mobilen SDK von Monnify können Sie Karten- und Kontoüberweisungszahlungen Ihrer Kunden in der App empfangen. Unsere gut dokumentierten APIs bieten Ihnen alles, was Sie zum Erstellen Ihrer individuellen Projekte und Produkte benötigen. Mit Monnify können Ihre Kunden auf Ihrer Website oder App Zahlungen an Sie tätigen, indem sie eine einfache Interbanküberweisung über USSD, Internetbanking oder ihre Mobile-Banking-App veranlassen. Mit Monnify können Sie Zahlungen per Debitkarte online empfangen und dabei die wettbewerbsfähigsten Transaktionsgebühren anbieten, die es gibt.

