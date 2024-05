Veeam, der weltweite Marktführer für Datenschutz und Ransomware-Wiederherstellung, hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich von einem Datenausfall oder -verlust nicht nur zu erholen, sondern auch nach vorne zu kommen. Mit Veeam erreichen Unternehmen radikale Ausfallsicherheit durch Datensicherheit, Datenwiederherstellung und Datenfreiheit für ihre Hybrid Cloud. Die Veeam Data Platform bietet eine einzige Lösung für Cloud-, virtuelle, physische, SaaS- und Kubernetes-Umgebungen, die IT- und Sicherheitsverantwortlichen die Gewissheit gibt, dass ihre Anwendungen und Daten geschützt und immer verfügbar sind. Mit Hauptsitz in Seattle, Washington, und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern schützt Veeam über 450.000 Kunden weltweit, darunter 73 % der Global 2000, die darauf vertrauen, dass Veeam ihre Geschäfte am Laufen hält.

