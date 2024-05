Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

CrashPlan bietet Sicherheit durch sichere, skalierbare und unkomplizierte Endpunkt-Datensicherung. Wir helfen Unternehmen, sich von jedem Worst-Case-Szenario zu erholen, sei es eine Katastrophe, einfaches menschliches Versagen, ein gestohlener Laptop, Ransomware oder eine noch unentdeckte Katastrophe. Wir entwickeln weiterhin Innovationen, während sich die Arbeitslandschaft weiterentwickelt, was CrashPlan zu einem Grundpfeiler für die Datensicherheit von Unternehmen macht. Was mit der Sicherung und Wiederherstellung von Endpunkten beginnt, wird zu einer Lösung für die Wiederherstellung von Ransomware, Sicherheitsverletzungen, Migrationen und rechtlichen Sperren. CrashPlan schützt mehr als 50.000 Weltklasse-Organisationen, darunter die größten globalen Marken. Obwohl CrashPlan seit mehr als einem Jahrzehnt als Produkt existiert, trennte es sich im Jahr 2022 von unserer früheren Konzernmutter, um sich ausschließlich auf Backup und Wiederherstellung zu konzentrieren. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Minneapolis, Minnesota.

Website: crashplan.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit CrashPlan verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.