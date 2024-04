VanillaSoft, die erfolgreichste Vertriebsengagement-Plattform der Branche, hilft Vertriebsentwicklungsteams, jeden Monat über 15.000.000 Kontakte zu knüpfen. Als eigenständige Lösung oder in Kombination mit bestehenden herkömmlichen CRM-Systemen versetzt VanillaSoft Vertriebsmitarbeiter in die Lage, innerhalb von Sekunden auf neue Leads zu reagieren, konsistenter mit Leads über mehr Kanäle zu interagieren und qualifiziertere Verkaufschancen zu generieren. Weltweit nutzen Tausende von Benutzern die warteschlangenbasierte Vertriebs-Engine und das intelligente Routing von VanillaSoft, um die Automatisierung des Vertriebsrhythmus zu implementieren, was zu erheblichen Steigerungen bei der Lead-Geschwindigkeit, der Persistenz, der Produktivität und dem Umsatz pro Mitarbeiter führt. VanillaSoft ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Plano, Texas, USA. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.vanillasoft.com. Ein großer Vorteil der VanillaSoft-Lösung besteht darin, dass sie bei Fundraising-Kampagnen äußerst effektiv ist. Die vollständig anpassbare, benutzerverwaltete Phonathon-Software von VanillaSoft gibt Phonathon-Managern maximale Kontrolle über ihre Phonathon-Kampagnen. Intelligente Workflow-Automatisierung garantiert die konsistente Anwendung institutioneller Best Practices und optimiert gleichzeitig die Effizienz und Effektivität Ihrer Phonathon-Einsatzarbeit. Dynamische Anruferskripte, Datensegmentierung und Stewardship-Automatisierung sorgen für die effektivste Outreach-Strategie und verbessern gleichzeitig die Qualität der Erfahrung für Alumni, Spender und Fundraiser gleichermaßen. Erfahren Sie mehr: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

Kategorien :

Website: vanillasoft.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit VanillaSoft verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.