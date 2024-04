Benutzerforschungssoftware - Beliebteste Apps

Um unter User Research kategorisiert zu werden, sollte ein Produkt: Stellen Sie Tools bereit, um Kunden und/oder Besucher digital, persönlich oder in einer Kombination aus beidem in reale Markeninteraktionen einzubeziehen. Ermöglichen Sie die gezielte Ansprache aktueller Kunden/Benutzer für Feedback oder das Einholen von Feedback von externen Zielgruppen. Ermöglichen Sie sofortiges Feedback, um zeitnah Meinungen zu bestimmten Aspekten der Käuferreise und individuellen Umständen einzuholen. Fügen Sie Funktionen hinzu oder integrieren Sie sie in Tools, die beim Markieren, Sortieren und Teilen einzelner Interviews und Antworten zur Analyse helfen und so fundierte Optimierungsentscheidungen von Organisationen erleichtern.