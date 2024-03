Kantar Marketplace ist eine automatisierte Marktforschungsplattform, die für Insights-Profis, Vermarkter und Agenturen entwickelt wurde, die schneller testen, lernen und vorankommen möchten. Die Plattform basiert auf branchenführendem Fachwissen und bewährten Methoden und liefert Ergebnisse innerhalb von Stunden, nicht Tagen. Es bietet eine Reihe von Consumer-Insights-Tools, darunter sowohl Umfrage- als auch KI-basierte Forschungslösungen. Unsere erstklassigen Analyse-Dashboards geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Ansicht, sodass Sie Ihre Ergebnisse mühelos interpretieren können. Vergleichen Sie die Ergebnisse verschiedener Tests oder mit unseren Normen. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpasst, sodass Sie für jedes Projekt das richtige Maß an Unterstützung in Anspruch nehmen können, indem Sie zwischen Selbstbedienungs-, geführten Selbstbedienungs- und Expertenservice-Optionen wählen. Verfügbar in über 70 Märkten weltweit.

