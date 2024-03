Blitzllama ist eine User-Insights-Plattform, die Produktteams dabei hilft, bessere Produkte zu entwickeln. Blitzllama hat drei Produktangebote: * Mit produktinternen Umfragen können Sie bestimmte Benutzer gezielt ansprechen und deren Erkenntnisse in Echtzeit direkt in Ihrem Produkt erfassen. Produktinterne Umfragen sind eine großartige Möglichkeit, die User Journey kontinuierlich zu optimieren, Produktideen anhand von Benutzereingaben zu validieren und Ursachen für Kundenabwanderung aufzudecken. * Die KI-Analyse kategorisiert Antworten nicht nur nach Themen und Stimmungen, sondern führt auch frageübergreifende und Korrelationsanalysen durch, um Umfrageerkenntnisse zu liefern. Alle Feedbackdaten werden in einem einzigen Repository gespeichert, was sich hervorragend für die Suche und Analyse historischer Rückmeldungen eignet. * Mit Konzepttests können Sie Fragen stellen, während Benutzer mit neuen Prototypen oder Modellen interagieren, um wichtige Erkenntnisse vor der Entdeckung zu gewinnen.

