Everlance ist eine Art Kilometer- und Aufwandsoftware, mit der Unternehmen die Erstattungskosten senken, Zeit sparen und mobilen Arbeitnehmern einen attraktiven Jobgültig machen können. Mit über 3 Millionen Nutzern ist Everlance dafür bekannt, einfach zu bedienen, einfach zu verwalten und einfach zu tätigen. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated expense management With In jedem Schritt können Sie Ihre Mitarbeiter genau und effizient für ihre Kilometerleistung und ihre Ausgaben erstatten. Erhalten Sie außerdem neue Einblicke in die Art und Weise, wie Mitarbeiter ihren Tag verbringen, um die Rechenschaftspflicht zu erhöhen und eine effizientere Ressourcenzuweisung zu ermöglichen. Everlance unterstützt alle Arten von NO/NO/Low-Steuer-Fahrzeug-Erstattungsprogrammen. Unabhängig davon, ob Sie derzeit Unternehmensautos anbieten, manuelle Prozesse verwenden oder von einem anderen Anbieter stammen, kann das Expertenteam von Everlance Ihnen dabei helfen, die richtigen Programme für Ihr Unternehmen zu ermitteln und die IRS -Konformität zu erhalten. Personalisierte Erstattungen für feste und variable Zinsen (FAVR), einschließlich Ratenentwicklungs -Cent pro Meile (CPM) Erstattungen Rechenschaftspflichtiger Zulagen Flottenverfolgung Jeder Kunde hat einen benannten Customer Success Manager, der als einzelner Kontaktpunkt dient und Ihre vierteljährlichen Geschäftsbewertungen durchführt. Der Helpdesk ist 7 Tage die Woche per Telefon, Chat und E -Mail verfügbar, um Sie und Ihre Mitarbeiter auf der Straße zu unterstützen.