HR-Fallmanagement-Software - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

AllVoices

allvoices.co

Alvoices ist eine Plattform für Mitarbeiterbeziehungen, die es einfach macht, Probleme der Mitarbeiterbeziehungen zu verwalten. Mit einer All-in-One-Lösung, die KI nutzt, können HR-Teams effizienter werden und sich auf die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung konzentrieren, was das Risiko von Klagen verringert, die Bindung erhöht und die Produktivität verbessert. Alvoices werden von führenden Unternehmen wie Zillow, Sweetgreen, Patagonia und Duolingo vertrauen, um nicht nur größere Probleme am Arbeitsplatz zu erreichen, sondern sich nahtlos in ihre aktuellen Workflows zu integrieren und ihr Leben zu erleichtern - deshalb wurde Alvoices als führend in der Mitarbeiter Engagement, Engagement, Engagement, Engagement, Engagement,, HR -Fallmanagement und Whistleblowing -Kategorien von G2.