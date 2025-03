Mitarbeiterempfehlungssoftware - Beliebteste Apps

ERIN

ERIN ist eine Plattform für Mitarbeiterempfehlungen und interne Mobilität, die durch Mitarbeiterempfehlungen fünfmal mehr Neueinstellungen ermöglicht und die Fluktuation halbiert. ERIN bindet Mitarbeiter mit automatisierten Benachrichtigungen, einfachen Empfehlungen, internen Mobilitätsfunktionen und Gamification-Funktionen ein, damit sie effektiver und häufiger an der Talentakquise teilnehmen. Mit der intuitiven mobilen App und Website von ERIN können Mitarbeiter in weniger als 30 Sekunden Empfehlungen abgeben, ihre Prämien verfolgen und ihre eigene Karriere in Ihrem Unternehmen vorantreiben! Das Beste daran ist, dass Ihr Talentakquise-Team absolut nichts an seiner heutigen Arbeitsweise ändert und weiterhin vom ATS aus arbeiten kann, um Kandidaten zu verwalten. ERIN ist zu 100 % automatisiert und lässt sich problemlos in Ihr bestehendes ATS und HRIS integrieren. Von der Überweisung bis zum Zahltag ist keine Verwaltungszeit erforderlich. Ist Ihre Police mit besonderen Ausschlüssen gespickt? Zusätzliche Anreize für Diversity-Einstellungen? Gestaffelte Zahlungen mit Fokus auf Kundenbindung? Verschiedene Währungen in verschiedenen Ländern? Kein Problem! ERIN wurde entwickelt, um jedes Detail Ihrer Police zu automatisieren, sodass Sie Empfehlungen automatisch und in jedem Land, in dem Sie tätig sind, verwalten können.