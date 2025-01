Augmented Reality (AR) SDK-Software - Beliebteste Apps - Philippinen

Onirix

onirix.com

No-Code-, Low-Code- und SDK-Augmented-Reality-Plattform, die Sie beim Erstellen, Hosten, Veröffentlichen und Teilen von Web-AR-Inhalten unterstützt. Zugänglich für über 4,5 Milliarden IOS- und Android-Benutzer weltweit und 92,94 % der Geräte weltweit kompatibel. Für Web AR ist keine App erforderlich, die schnellste und zugänglichste Möglichkeit, AR zu erleben und Endbenutzerbarrieren zu beseitigen. B2B-Lösung für B2C-Erlebnisse für Einzelhandel, Tourismus, Kultur, E-Commerce, Freizeit und Unterhaltung, Veranstaltungen und viele weitere Impact-Bereiche. Es wurde mit einfachem JavaScript und anderen Webstandards wie WebGL oder WebAssembly in Kombination mit hauseigenen Computer-Vision-Algorithmen erstellt, die für die Ausführung in einem Webbrowser optimiert sind. Mit dem Embed SDK haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, um Onirix-Elemente, deren Stile und Funktionen zu ändern. Darüber hinaus können Sie über unsere Ereignisliste Nachrichten an jede Szene senden und so beispielsweise Szenenelemente ausblenden, einblenden, animieren und vieles mehr. Kombinieren Sie das AR Engine SDK mit jeder 3D-Webbibliothek. Das Onirix AR Engine SDK ist an keine Rendering-Engine gebunden (nicht gebunden), sodass Sie es mit jeder 3D-Engine-Bibliothek wie ThreeJS | kombinieren können BabylonJS | Aframe Die verschiedenen Tracking-Typen, mit denen Sie arbeiten können: Bild-Tracking – Lädt den für Ihr Projekt generierten Bildklassifizierer und führt Erkennung und Tracking durch. Oberflächenverfolgung – Verwendet Gerätebewegungssensoren (Gyroskop), um ein Objekt zu verfolgen, das an einem beliebigen Ort oder einer beliebigen Oberfläche befestigt ist (nur Rotation). Beispielprojekte – Auf unserem GitHub-Konto finden Sie Beispiele für verschiedene Tracking-Modi und 3D-Rendering-Bibliotheken. Onirix bietet Ihnen eine ausführliche Dokumentation: https://docs.onirix.com/onirix-sdk