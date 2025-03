Kontobasierte Analysesoftware - Beliebteste Apps - Usbekistan

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon ist eine Web-Personalisierungs- und kontobasierte Orchestrierungslösung – eine zielbasierte Journey-Orchestrierungsplattform ist der Hauptknotenpunkt, der verwendet wird, um die Customer Journey zu verstehen und personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen, die Besucher dazu ermutigt, weiterhin mit Ihrer Website zu interagieren – was zu einer gesteigerten Geschäftsleistung führt . Beschleunigen Sie Ihre Pipeline und Ihren Umsatz mit attributionsbasierter Personalisierung: – Bieten Sie jedem Website-Besucher die richtigen Nachrichten und Assets und helfen Sie ihm so, schneller zu Ihren Kunden zu werden. - Verstehen Sie, wie sich Ihre Marketingbemühungen auf die Geschäftsziele auswirken, und zeichnen Sie Ihre Kundenreisen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum abgeschlossenen Geschäft auf. - Verwandeln Sie Besucher in Kunden, nicht nur in Leads!