Abwesenheitsmanagement-Software - Beliebteste Apps - El Salvador

Trackabi

trackabi.com

Trackabi ist eine hervorragende Software für Zeiterfassung, Mitarbeiterüberwachung, Screenshot-Erfassung und URL-Verfolgung, Urlaubsplanung von Mitarbeitern, GPR-Routenverfolgung, Erstellung von Zeitberichten, Projektplanung und -schätzung, Rechnungsstellung und Zahlungsverwaltung. Trackabi konzentriert sich auf kleine und mittlere Unternehmen. Trackabi macht die Zeiterfassung dank seines Gamification-Ansatzes effizient und ansprechend. Benutzer können Erfolge und Karma-Punkte sammeln, wenn sie bestimmte, von einem Manager definierte Ziele erreichen. Produktstärken: – Trackabi Desktop Timer für Windows, Linux und macOS kann die geleistete Arbeitszeit automatisch aufzeichnen und tägliche Benutzeraktivitätsstatistiken erstellen. Es kann Leerlaufzeiten erkennen, Screenshots erfassen, Browser-URLs verfolgen und verwendete Anwendungen aufzeichnen und so zwischen Arbeits- und Freizeit-Apps unterscheiden. — Die mobile Anwendung Trackabi kann die Zeit verfolgen und GPS-Routen aufzeichnen. Es enthält außerdem einen Abschnitt mit Urlaubsplänen und einen praktischen Abschnitt mit Einblicken, um die Aktivitäten anderer Benutzer zu kontrollieren und deren Screenshots und andere Daten anzuzeigen. — Gamifizierung der Zeiterfassung: Erfolge und Karma-Punkte für höhere Motivation und gesteigertes Engagement. — Hochgradig anpassbare Arbeitszeittabellen: Arbeitszeittabellen können wie Tabellenkalkulationen in Excel bearbeitet werden und bieten viele Anpassungsoptionen (anzuzeigende Daten, Pflichtfelder, zusätzliche benutzerdefinierte Felder usw.). — Mitarbeiterurlaubsverwaltung integriert mit Stundenzetteln: Persönlicher Urlaubskalender für jeden Mitarbeiter und ein gemeinsamer Urlaubsplan mit dem Antrags-/Genehmigungsprozess. Mitarbeiterurlaube können in Stundenzetteln enthalten sein, um es Managern zu erleichtern, sicherzustellen, dass die Daten vollständig sind. — Anpassbare Zeitberichte: Zeitberichte können aus einer Arbeitszeittabelle basierend auf Benutzereinstellungen generiert und über externe Links geteilt oder nach Excel oder PDF exportiert werden. — Rechnungsstellung und Zahlungen: Rechnungen können aus Berichten oder unabhängig erstellt und per E-Mail an Kunden gesendet werden. Das System ermöglicht die Eingabe von Kundenzahlungen sowie die Verfolgung von Gesamtbeträgen und überfälligen Rechnungen. — Projektpläne und Schätzungen: Projektpläne mit einer Aufschlüsselung nach Meilensteinen, Aufgaben und Unteraufgaben ermöglichen eine Bottom-up-Zeit- und Budgetschätzung. Geschätzte Beträge können mit Live-Daten aus den Arbeitszeittabellen der Mitarbeiter abgeglichen werden. — Benutzerzugriffsrollen: Das System unterstützt erweiterte Benutzerzugriffsrollen basierend auf bearbeitbaren Berechtigungen. Darüber hinaus kann jeder Benutzer auf viele Unternehmenskonten zugreifen – treten Sie einem Unternehmen als Mitarbeiter bei und erstellen Sie sein Unternehmenskonto mit demselben Benutzernamen. — Kundenzugriff: Kunden können eingeladen werden, auf gespeicherte Zeitberichte, Rechnungen und Stundenzettel im Zusammenhang mit ihren Projekten zuzugreifen. Es hilft einem Kunden, die von seinem Auftragnehmer aufgewendete Zeit im Auge zu behalten und die Kosten zu kontrollieren. — Git-Commit-Import: Das Importieren von Commits aus Git und deren Umwandlung in Zeiteinträge ist eine hervorragende Funktion für Softwareentwickler. Die Git-Commits mit Kommentaren können in Timesheet-Einträge umgewandelt werden. — Informative Dashboards: Ein Dashboard aus der Vogelperspektive zeigt Zusammenfassungen der geleisteten Arbeitszeit, Abwesenheitstage der Mitarbeiter und Benachrichtigungen über fehlende Zeitberichte (weniger Zeit als erwartet). — Unternehmensdaten-Einblicke: Ein detaillierter Überblick über die täglichen Aktivitäten jedes Mitarbeiters, der die geleistete Arbeitszeit, die zu einer Arbeitszeittabelle hinzugefügte Zeit, verwendete Anwendungen, Screenshots, Leerlaufzeiten, GPS-Routen usw. anzeigt.