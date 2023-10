THE BUSINESS MESSENGER THAT CONNECTS EVERYONE! - Professionalize secure and easy communication for your business stashcat® - Die zeitgemäße Art der unternehmensinternen Kommunikation – WhatsApp-Alternative für Unternehmen und Behörden. Eine effiziente Kommunikation zwischen allen Mitarbeitern eines Unternehmens ist Ausgangspunkt für eine zielführende Arbeitsweise. stashcat® kombiniert die gewohnten Chat-Funktionalitäten mit einem eigenem Cloud-Speicher zu einer datenschutzkonformen, sicheren Kommunikationsumgebung – DSGOV-konform. Die Plattform bietet Ihnen zeitgemäße, unternehmensinterne Kommunikation und folgt dabei einem strengen Datenschutzideal. Einfach, schnell und sicher unternehmensintern kommunizieren – mit stashcat®.

Website: stashcat.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit stashcat verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.