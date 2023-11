Bluthochdruck im Griffmit dem digitalen Blutdruck-Pass BlutdruckDaten bietet Ihnen Unterstützung bei der Therapie von Bluthochdruck. Es ist Ihnen ganz einfach möglich, in der von BlutdruckDaten entwickelten App die Messungen mit Ihrem Blutdruckmessgerät zu Hause zu erfassen. Das funktioniert manuell oder automatisch per Bluetooth-Übertragung. BlutdruckDaten unterstützt dabei über 30 Geräte von insgesamt zehn Herstellern. Die via App erfassten Daten bieten Ihnen einen Überblick über Ihren Blutdruck und helfen auch Ihrem Arzt bei der Behandlung Ihres Bluthochdrucks.

Website: blutdruckdaten.de

