StartMeeting® bietet unbegrenzte Audio- und Videokonferenzdienste für den Unternehmensbereich. Da wir ein Carrier und ein Konferenznetzwerk sind, sind wir in der Lage, den Markt mit wirklich transformativen Preisen zu revolutionieren. Wir bieten ein branchenführendes Preispaket von 12,95 $/Monat/Host für kleine und mittlere Unternehmen an, und wir haben auch ein wirklich revolutionäres Paket von 6.000 $/Monat für große Unternehmenskunden. Das 6.000-Dollar-Monat-Paket ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, eine unbegrenzte Anzahl von Hosts zu einem monatlichen Pauschalpreis zu nutzen. Mit dem Preis pro Gastgeber und unbegrenzten Gastgebern erhalten Sie ein benutzerfreundliches Tool für die Zusammenarbeit, das Ihnen und Ihren Teams unbegrenzte Audio- und Videokonferenzen in HD-Qualität sowie Bildschirmfreigabe ermöglicht. Jedes Konto umfasst außerdem: • HD-Audio- und Videokonferenzen für bis zu 1.000 Teilnehmer • Bildschirmfreigabe und -zeichnung • Besprechungsaufzeichnung und -wiedergabe • 10 GB Speicherplatz • Benutzerdefinierte Wartemusik und Begrüßungen • Benutzerdefinierte Besprechungswand • Inländische Einwahlnummern für 65 Länder … und es werden immer mehr Mit StartMeeting® erhalten Sie Zugang zu einem der größten Unternehmen im Bereich Konferenzen. Seit 2001 hat unser Netzwerk mehr als zwei Milliarden Konferenzgespräche auf der ganzen Welt durchgeführt und ist damit das zweitgrößte Konferenznetzwerk der Welt. Diese Größe und dieser Umfang ermöglichen es uns, die von uns angebotenen Preise anzubieten, und haben uns auch dabei geholfen, eine so optimierte Anwendung der Enterprise-Klasse zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie www.startmeeting.com oder rufen Sie (844) 800-4000 an.

