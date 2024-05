Mitel MiCollab ist eine Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen, die die Kommunikation jederzeit und überall sicher und schnell ermöglicht. HAUPTVORTEILE – Alles, was Sie brauchen, an einem Ort – eine einzige Anwendung für Sprache, Video, Messaging, Präsenz, Konferenzen, Mobilität und Teamzusammenarbeit – Mehrere Geräte, ein einziges Erlebnis – Kommunikationserlebnis, das auf allen Ihren Geräten konsistent ist – Erhöhte Geschäftsproduktivität – mit Unified Service, verbringen Sie weniger Zeit damit, Kontakte zu knüpfen, und haben Sie mehr Zeit für produktive Kommunikation – Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Teams – Bleiben Sie mit Projekten auf dem Laufenden, bleiben Sie mit Kollegen in Verbindung und fördern Sie den Austausch von Wissen und Ideen über Unternehmenssilos hinweg – Einfache Bereitstellungen: Bereitstellung von QR-Codes um den Prozess zu vereinfachen. EIGENSCHAFTEN – Unified Communications und Teamzusammenarbeit – Verfügbar für PC, Mac, Web und mobile Geräte – Mobile-First-Design – Sprach- und Videoanrufe in Echtzeit – Audiokonferenzen mit Web-Sharing – Erreichbarkeit unter einer Nummer – Gleichzeitiges Klingeln / Mobile Twinning – Kollaborative Arbeitsbereiche – Einzel- und Gruppenchat – Dateianmerkungen – WebRTC-Softphone – Outlook®- und Kalenderintegration – Datei- und Bildschirmfreigabe – Mehrere Sicherheitsebenen – Unterstützung für mehrere Regionen/Sprachen

Kategorien : Business Videokonferenzsoftware

Website: mitel.com

