Arbeiten Sie härter und intelligenter mit Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 Jahre als Pionier und wertführender Cloud-CRM- und Vertriebsautomatisierungs-Software-as-a-Service-Anbieter. Kundendatenbank, Vertriebspipeline-Management, Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Kampagnen, Angebote, Echtzeitwarnungen, Verkaufsskripte, Outlook zu CRM und GMail zu CRM, Lead-, Account- und Opportunity-Bewertung, Drip-Kampagnen, Workflow, anpassbare Berichte, Analysen und Dashboards, anpassbare Webformulare, Umfragen, mobiler Vertrieb Apps für iOS- und Android-API und Integrationen mit Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe und vielen mehr. Wir verbessern den Vertrieb mit benutzerfreundlichen und dennoch vollständig anpassbaren Point-and-Click-Cloud-Lösungen für den Vertrieb, die Sie mit Kundeninformationen in Echtzeit auf dem Laufenden halten. Sie erhalten ein für Sie gebautes System. Wir konfigurieren das CRM, führen es ein und schulen Benutzer mit unseren hauseigenen professionellen Dienstleistungen. Wir erstellen auch Anpassungen und Integrationen für Sie. Neue mobile Apps für iOS und Android. Erstellen Sie Kontakte und speichern Sie E-Mails von Ihrem E-Mail-Konto aus in Ihren Kontakten mit neuen E-Mail-Plug-ins für Microsoft 365 Outlook und Gmail. Wir vereinen Ihren gesamten Vertrieb, Ihr Marketing, Ihren Kundenservice und Ihre Quote-to-Cash-Abwicklung in einer einfachen Plattform, die vorintegriert und von Geschäftsanwendern vollständig anpassbar ist, ganz ohne Code und per Mausklick. Perfekt für kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen.

Website: salesboom.com

