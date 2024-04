Cirrus Insight ist ein Plugin für Gmail und Outlook für Vertriebsmitarbeiter. Die 2011 gegründete Vertriebsaktivierungsplattform Cirrus Insight für Gmail und Outlook bietet eine umfassende Vertriebsproduktivitätsplattform mit erstklassiger Salesforce-Integration. Wir kapieren es. Sie arbeiten in Ihrem Posteingang, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Sie benötigen alle Tools, um ein Geschäft an einem Ort abzuschließen. Verbinden Sie sich mit Leads, richten Sie Aufwärmkampagnen ein, planen Sie Besprechungen und verfolgen Sie Anhänge – alles von Ihrem Posteingang aus. Mit unserer Salesforce-Integration müssen Sie Ihren Posteingang nicht mehr verlassen, um Informationen in Salesforce einzutragen. Niemand mag geschäftige Arbeit. Jetzt können Sie Salesforce während Ihrer Arbeit sehen und aktualisieren. Unabhängig davon, welchen E-Mail-Client Sie verwenden, können Sie E-Mails und Termine automatisch mit Salesforce synchronisieren, E-Mail-Öffnungen verfolgen, Folgeerinnerungen einrichten, Salesforce-Datensätze wie Leads, Kontakte und Opportunities erstellen und aktualisieren, Verkaufsgespräche planen und vieles mehr.

cirrusinsight.com

