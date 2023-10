RIT myCourses

Das 1829 gegründete Rochester Institute of Technology ist eine privat finanzierte, koedukative Universität mit neun Colleges, deren Schwerpunkt auf beruflicher Bildung und erfahrungsbasiertem Lernen liegt. Der Campus erstreckt sich über 1.300 Hektar in einem Vorort von Rochester, der drittgrößten Stadt im Bundesstaat New York. RIT verfügt außerdem über internationale Standorte in Osteuropa, Dubai und China.

Website: rit.edu

