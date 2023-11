Readovka-Welt – Medien mit eigener Geschichte und Sichtweise Unser Projekt wurde 2013 in einer kleinen russischen Stadt Smolensk gegründet und entwickelte sich fast sofort zur wichtigsten Nachrichtenquelle der Region, die jeder Anwohner kennt und liest. Dank der Bemühungen eines talentierten Teams erreichte das Projekt 2018 die Bundesebene und nun auch die internationale Ebene. Jeden Tag recherchieren Readovka-Journalisten die wichtigsten Nachrichten und vermitteln sie den Lesern klar. Derzeit übersteigt der Umfang der Readovka-Ausgabe in Russland allein in Telegram 500.000.000 pro Monat. Täglich schauen mehr als 15.000.000 Menschen unsere Nachrichten. Neben dem Hauptkanal Telegram verfügt unsere Medienholding über eine offizielle Website (Link hier), Gruppen und Konten in sozialen Netzwerken sowie ein sich schnell entwickelndes TikTok-Profil. Die Gesamtabdeckung von Readovka beträgt mehr als 1.000.000.000 Aufrufe. Jetzt sprechen wir auch Englisch, sodass die wichtigsten Nachrichten aus Russland auf der ganzen Welt bekannt sind.

