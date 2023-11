Read Along ist eine kostenlose Lese-App, mit der Kinder Spaß beim Lesenlernen haben. Read Along verfügt über einen In-App-Lesepartner, der Ihren jungen Lernenden beim Vorlesen zuhört, ihnen bei Schwierigkeiten hilft und sie mit Sternen belohnt, wenn sie gute Leistungen erbringen – und sie so bei ihren Fortschritten begleitet. Es eignet sich am besten für Kinder, die bereits über Grundkenntnisse des Alphabets verfügen.

Website: readalong.google.com

