Amira Learning hat den ersten intelligenten Leseassistenten entwickelt, der den Schülern beim Vorlesen zuhört, die Lesekompetenz beurteilt und personalisierte Nachhilfe anbietet, um die Lesekompetenz zu beschleunigen. Das Unternehmen wurde von einem Team ehemaliger Ingenieure und Führungskräfte von Pearson, IBM, ACT und Renaissance gegründet und baute auf der Grundlage von 20 Jahren Forschung der Carnegie Mellon University auf. Die Mission von Amira Learning besteht darin, dazu beizutragen, die Alphabetisierungslücke von 43 Millionen Menschen in Amerika zu schließen, indem personalisierte und ansprechende Leseerlebnisse für Kinder geschaffen werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco hat mehr als 40 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt, darunter Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education und GSV AcceleraTE. Es wird derzeit von mehr als 2.500 Schulen genutzt und erreicht fast eine Million Schüler in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Website: amiralearning.com

