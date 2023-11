Stellen Sie sich eine riesige Bibliothek vor, die Tausende Ihrer Bücher in einer praktischen Reihenfolge und mit Ihren Notizen am Rand aufnehmen kann. Dank modernster Technik ist diese Bibliothek Realität und immer griffbereit, egal wo Sie sich befinden oder welches Gerät Sie nutzen. PocketBook Cloud ist ein plattformübergreifender Dienst, der Ihren E-Reader, Android- oder iOS-Smartphones, Tablets und PC kombiniert und alle Geräte in einem einzigen Ökosystem verbindet. Es ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von E-Book-Dateien, Ihren Lesepositionen und persönlichen Einstellungen. Mit anderen Worten: Sie können ein Buch auf dem E-Reader beginnen, auf Ihrem Mobiltelefon fortfahren und dann wieder zu PocketBook zurückkehren, ohne Zeit mit der Suche nach der richtigen Seite, dem Ändern der Schriftart oder anderen Einstellungen zu verschwenden. Der Onlinedienst PocketBook Cloud wurde entwickelt, um leidenschaftlichen Buchliebhabern aus der ganzen Welt das beste Leseerlebnis zu bieten.

Website: pocketbook.ch

