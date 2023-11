1paragraph ist ein Reader für ePubs und Webseiten. Es speichert für jeden Text den zuletzt gelesenen Absatz, zeigt diesen Absatz in der Bibliotheksansicht an und scrollt zu diesem Absatz, wenn Sie das Buch öffnen. In der Bibliotheksansicht werden Texte nach dem Zeitpunkt ihrer letzten Lektüre sortiert.

Website: 1paragraph.app

