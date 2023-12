Photobucket ist eine amerikanische Bild- und Video-Hosting-Website, Webservice-Suite und Online-Community. Photobucket hostet mehr als 10 Milliarden Bilder von 100 Millionen registrierten Mitgliedern. Der Hauptsitz von Photobucket befindet sich in Denver, Colorado. Die Website wurde 2003 von Alex Welch und Darren Crystal gegründet und von Trinity Ventures finanziert. Es wurde 2007 von Fox Interactive Media übernommen. Im Dezember 2009 verkaufte die Muttergesellschaft von Fox, News Corp, Photobucket an das Mobile-Imaging-Startup Ontela aus Seattle. Ontela benannte sich dann in Photobucket Inc. um und firmiert weiterhin als Photobucket. Photobucket wird sowohl für persönliche als auch für geschäftliche Zwecke häufig verwendet. Links von persönlichen Photobucket-Konten werden häufig für die Darstellung von Avataren in Internetforen, die Speicherung von Videos, die Einbettung in Blogs und die Verbreitung in sozialen Netzwerken verwendet. Auf Photobucket gehostete Bilder sind häufig mit Online-Unternehmen, Online-Auktionen und Websites für Kleinanzeigen wie eBay und Craigslist verlinkt. Zum 30. Juni 2017 hat Photobucket seinen kostenlosen Hosting-Service eingestellt und erfordert ein Jahresabonnement von 99 US-Dollar, um externe Links zu allen gehosteten Bildern zu ermöglichen, oder ein Jahresabonnement von 399 US-Dollar, um die Einbettung von Bildern auf Websites Dritter zu ermöglichen, z persönliche Blogs und Foren. Diese ohne Vorankündigung in Kraft getretene Richtlinienänderung war äußerst umstritten. Das hat zur Folge, dass Benutzer, die sich bisher auf Photobucket verlassen haben, um in Foren, Blogs und Websites eingebettete Inhalte kostenlos zu hosten, entweder das Jahresabonnement bezahlen müssen (zuvor gab es keine Gebühr) oder zu einem anderen Drittanbieter-Server wechseln müssen (von denen viele ebenfalls geschlossen werden). (Tinypic, das im Besitz von Photobucket weiterhin kostenlos war, wurde 2019 geschlossen) und jeden Link (möglicherweise Tausende) für jedes zuvor mit Photobucket verlinkte Foto neu erstellen.

Website: photobucket.com

