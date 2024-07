Perceptif Insights ist ein KI-gestütztes Softwaretool, das Unternehmen Echtzeit-Prozesseinblicke bietet. Das Tool soll Unternehmen dabei helfen, operative Exzellenz zu erreichen, indem es Benutzererlebnisse simuliert und optimiert und Prioritäten für die Automatisierung setzt. Perceptif Insights nutzt datengesteuerte Technologie, um zugrunde liegende Geschäftsprozesse zu entdecken und Kunden-, Angebots-, Nachfrage- und betriebsbezogene Probleme zu identifizieren. Die Plattform stellt den Nutzern vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung, die Best Practices zur Prozessverbesserung integrieren und es Unternehmen ermöglichen, schnell zu starten und maßgeschneiderte Lösungen in ihren Arbeitsablauf zu integrieren. Durch die Gewinnung faktenbasierter Einblicke in Abläufe mit höchster Genauigkeit ermöglicht Perceptif Insights Unternehmen, Prioritäten zu setzen und Änderungen vorzunehmen, die zu besseren Geschäftsergebnissen, höherer Kundenzufriedenheit und Compliance führen. Die automatische Prozesserkennung des Tools macht eine manuelle Zuordnung in Visio oder PowerPoint überflüssig und ermöglicht es Unternehmen, den Unterschied zwischen ihren tatsächlichen Prozessen und dem, was ihrer Meinung nach geschieht, zu erkennen, was zu einem erheblichen Geschäftswert führen kann. Perceptif Insights genießt das Vertrauen von Kunden, Branchenanalysten und Partnern und bietet Branchen- und Funktionslösungen, die Unternehmen dabei helfen, sich mit ihren Mitbewerbern zu vergleichen.

Website: perceptif.ai

