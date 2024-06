Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Hunderte von Unternehmen vertrauen auf unsere Enterprise-Testplattform, da sie das Risiko von Fehlern und fehlgeschlagenen Updates senkt und bis zu 60 % der Testzeit einspart. Betreten Sie die Zukunft mit einer einzigen, leistungsstarken Plattform zur Verwaltung, Erfassung und Automatisierung Ihrer Tests in Ihrem ERP-System und im gesamten Technologie-Stack. Ob vor Ort, in der Cloud, in einer benutzerdefinierten App oder auf einem grünen Bildschirm – es testet alle davon.

Website: originalsoftware.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Original Software verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.