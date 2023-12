OpenWrench Service Management macht die Bereitstellung von Wartungsdiensten für Ihre Kunden einfacher und transparenter als je zuvor. Planen Sie Serviceeinsätze und entsenden Sie Außendiensttechniker. Informieren Sie Ihre Kunden in Echtzeit über den Status jedes Auftrags. Rechnungen erstellen und zur Zahlung einreichen. Und das alles, ohne Ihr Telefon zu verlassen. Machen Sie bei der Ankunft am Arbeitsplatz Fotos vom Problem. Rufen Sie die Standortmanager mit einem einzigen Tastendruck an, schreiben Sie ihnen eine SMS oder senden Sie ihnen eine E-Mail. Checken Sie ein, wenn Sie mit der Arbeit beginnen, und checken Sie aus, wenn Sie fertig sind, um den Überblick über die geleistete Arbeitszeit zu behalten, den Kunden über den Abschlussstatus des Auftrags zu informieren und interne Reaktionszeiten zu verfolgen. Mit OpenWrench Service Management war es noch nie so einfach, unterwegs mit Ihren Wartungsprojekten Schritt zu halten. Ist es nicht an der Zeit, mit der Durchführung Ihres Wartungsprogramms zu beginnen, als wäre es 2019?

Website: useopenwrench.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit OpenWrench Service Manager verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.