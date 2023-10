OmniFocus ist ein persönlicher Task-Manager der Omni Group für macOS und iOS. Erklärtes Ziel des Programms ist es, Gedanken und Ideen in To-Do-Listen festhalten zu können. Das Programm nutzt Konzepte und Techniken, die im Buch Getting Things Done von David Allen beschrieben sind. Allens Produktivitätssystem wird allgemein als GTD abgekürzt.

Website: web.omnifocus.com

