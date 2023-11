Sind Sie ein Lesezeichen? Speichern Sie gerne Dinge, die Sie online lesen, und archivieren Sie Webseiten, um später darauf zurückgreifen zu können? Fällt es Ihnen schwer, sich daran zu erinnern, was Ihnen an dem langen Stück gefallen hat, das Sie eine halbe Stunde lang gelesen haben? Finden Sie Kommentare aus Diskussionsthreads genauso interessant und wertvoll wie die Artikel, die Sie lesen? Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann ist Notado möglicherweise das Richtige für Sie! Notado ist ein inhaltsorientierter Ansatz für Online-Lesezeichen, bei dem die Absätze und Sätze, die Sie dazu veranlassen, etwas mit einem Lesezeichen zu versehen, als Bürger erster Klasse und nicht als Teile zusätzlicher Metadaten behandelt werden. Mit Notado konzentrieren sich Ihre Lesezeichen auf Textauswahlen, die vollständig durchsuchbar sind und mit einem leistungsstarken automatischen Tagging-System organisiert werden können, aber für Sie sinnvoll sind. Sie denken vielleicht: „Ich verwende bereits Pinboard, Instapaper und Readwise und möchte nicht meinen gesamten Workflow ändern, nur um dieses Notado-Ding auszuprobieren …“ – ich verstehe Sie! Die Original-Webseiten jeder Notiz, die Sie in Notado speichern, können auch automatisch mit Pinboard, Instapaper und Readwise synchronisiert werden!

Website: notado.app

