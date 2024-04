Mit über 130 Millionen Profilen in unserer Datenbank von Instagram-, TikTok-, YouTube- und Blogger-Websites ist NinjaOutreach eine Top-Blogger- und Influencer-Marketing-Outreach-Software für Online-Marken, digitale Vermarkter und kleine Unternehmen, die ihre Online-Präsenz ausbauen möchten. Ninja bietet eine komplette Suite an Tools für den Influencer-Marketing-Lebenszyklus. Es handelt sich um ein vollständiges CRM, das Kundengewinnung, Beziehungsmanagement sowie Analysen und Berichte ermöglicht. Mit einer einfachen Stichwortsuche können Sie Online-Influencer in Ihrer Nische finden, wertvolle Daten über sie einsehen, über E-Mail und soziale Medien mit ihnen in Kontakt treten und mit ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Marke bei ihrem Publikum bekannt zu machen. Sowie die Möglichkeit, das Online-Engagement in den sozialen Netzwerken und die auf Ihrer E-Commerce-Website generierten Einnahmen zu verfolgen. Bisher waren dafür mehrere unterschiedliche Tools erforderlich, um die Leads zu finden, die Daten zu extrahieren, sie zu kontaktieren und ihre Ergebnisse zu verfolgen. Wir erledigen das alles in einem, und zwar viel schneller. NinjaOutreach sammelt eine immense Datenmenge aus verschiedenen Quellen in einer durchsuchbaren Datenbank und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Vorlagen aus der Plattform heraus per E-Mail zu versenden. Unser Zielmarkt besteht aus: Online-Marken, Agenturen für digitales Marketing, Bloggern, Startups, B2B-KMUs, die Influencer-Marketing, Kundengewinnung und Outreach betreiben, um ihr Geschäft zu fördern oder Leads zu generieren

