NewsBlur ist ein amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz in New York City und San Francisco. Es betreibt einen Online-RSS-Newsreader-Dienst, der sowohl online als auch über eine kostenlose Open-Source-App für Mobilgeräte zum Offline-Lesen zugänglich ist. Darüber hinaus ist die Software für NewsBlur verfügbar und wird in einer Open-Source-Anwendung veröffentlicht, die unter der MIT-Lizenz lizenziert ist. Der begrenzte Zugriff auf den Dienst ist für bis zu 64 Websites kostenlos. Gegen eine jährliche Abonnementgebühr ist unbegrenzter Zugriff möglich. Das Unternehmen wurde 2009 von Samuel Clay gegründet. Im März 2013, nachdem Google angekündigt hatte, seinen beliebten Newsreader-Dienst Google Reader einzustellen, stieg die Abonnentenbasis von NewsBlur sofort von etwa 1.500 Nutzern auf über 60.000.

Website: newsblur.com

