Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) ist eine unabhängige Behörde der US-Bundesregierung, die für das zivile Raumfahrtprogramm sowie die Luft- und Raumfahrtforschung zuständig ist. Die NASA wurde 1958 als Nachfolgerin des National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) gegründet. Die neue Agentur sollte eine deutlich zivile Ausrichtung haben und friedliche Anwendungen in der Weltraumwissenschaft fördern. Seit ihrer Gründung wurden die meisten US-Weltraumforschungsbemühungen von der NASA geleitet, darunter die Apollo-Mondlandemissionen, die Raumstation Skylab und später das Space Shuttle. Die NASA unterstützt die Internationale Raumstation und überwacht die Entwicklung des Orion-Raumschiffs, des Space Launch Systems, kommerzieller Besatzungsfahrzeuge und der geplanten Raumstation Lunar Gateway. Die Agentur ist auch für das Launch Services Program verantwortlich, das die Überwachung der Startvorgänge und das Countdown-Management für unbemannte NASA-Starts übernimmt. Die Wissenschaft der NASA konzentriert sich auf ein besseres Verständnis der Erde durch das Erdbeobachtungssystem. Förderung der Heliophysik durch die Bemühungen des Heliophysik-Forschungsprogramms des Science Mission Directorate; Erkundung von Körpern im gesamten Sonnensystem mit fortschrittlichen Roboter-Raumschiffen wie New Horizons; und Erforschung astrophysikalischer Themen wie des Urknalls durch die Great Observatories und zugehörige Programme.

Website: nasa.gov

