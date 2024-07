Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Myko Ai ist ein Konversations-KI-Tool, das entwickelt wurde, um alle Fragen Ihres Vertriebsteams in Sekundenschnelle zu beantworten. Anbindung an Systeme wie Salesforce, Hubspot und Snowflake – Myko ist ein Geschäftsanalysetool in natürlicher Sprache, das Geschäftsinhabern dabei helfen soll, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, ohne dass SQL oder Code erforderlich sind. Für Business-Intelligence-Benutzer können Sie Schlüsselbegriffe und Definitionen Ihres Unternehmens definieren und erstellen, um Metriken für alle Benutzer zu standardisieren. Erzielen Sie mehr Umsatz, indem Sie die Daten zwischen Ihren Dashboards aufdecken.

Website: myko.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Myko AI verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.