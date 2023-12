My5 (früher Five Download und später Demand 5) ist der Markenname der Video-on-Demand-Dienste, die Channel 5 im Vereinigten Königreich anbietet. Der Dienst ging am 26. Juni 2008 online. Als Five Download bot der Dienst Downloads im Windows Media Video-Format der US-Importe CSI, House und Grey's Anatomy an. Einzelne Episoden konnten „ausgeliehen“ werden, wobei einige Episoden sieben Tage vor ihrem Erscheinen im Fernsehen verfügbar waren. Seit Juni 2008 sind vielfältigere Inhalte aus dem Programm von Channel 5 verfügbar, wobei 30 Tage nach der Ausstrahlung immer mehr kostenlose Inhalte angeboten werden. Im Januar 2009 begann Demand 5, Inhalte im Flash-Videoformat anzubieten, sodass Benutzer mit Apple Macintosh-Computern auf ihre Inhalte zugreifen konnten.

Website: my5.tv

