Mondial Relay war ein in Frankreich ansässiges internationales Paketzustellunternehmen, das 1997 gegründet wurde. Das Unternehmen betreibt vier Hubs in Frankreich und weitere sechs im Ausland und ist in 15 Ländern tätig. In den 12 Monaten bis März 2021 wickelte das Unternehmen 140 Millionen Pakete ab.

Website: mondialrelay.fr

