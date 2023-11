Vietnam Airlines ist die Fluggesellschaft Vietnams. Die Fluggesellschaft wurde 1956 gegründet und später im April 1989 als staatliches Unternehmen gegründet. Vietnam Airlines hat seinen Hauptsitz im Bezirk Long Biên in Hanoi und verfügt über Drehkreuze am internationalen Flughafen Noi Bai und am internationalen Flughafen Tan Son Nhat.

Website: vietnamairlines.com

