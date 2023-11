Monarch ist eine moderne und erfrischende Möglichkeit, Geld zu verwalten und Ausgaben zu verfolgen. Unser Finanz-Tracker ist ein All-in-One-Tool, das Ihnen dabei hilft, mühelos ein Höchstmaß an Finanzkontrolle und Klarheit zu erreichen. Verwalten Sie Geld und verfolgen Sie Ausgaben mit einem benutzerdefinierten Dashboard, das so angepasst wurde, dass es sich auf das konzentriert, was für Sie am wichtigsten ist. Verfolgen Sie einfach und unkompliziert Ausgaben, Einnahmen und Gesamteinsparungen. Alle Vermögenswerte und Schulden können in einer einheitlichen Liste mit Kontosynchronisierung gefunden werden. Unabhängig davon, bei wie vielen Finanzinstituten Sie Konten haben, verfolgt Monarch Ihr gesamtes Nettovermögen in einer vereinfachten Ansicht. Geld sparen muss nicht kompliziert sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Entscheidungen treffen, wenn wir erkennen können, wie sich unser kurzfristiges Verhalten auf unsere langfristigen Ziele auswirkt. Verfolgen Sie persönliche Finanzziele und sehen Sie, wie sich Ihr monatliches Einkommen, Ihr Ausgaben- und Sparverhalten im Laufe der Zeit summieren und sich auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken. Verbessern Sie Ihr Finanzleben mit einem einfachen und unkomplizierten All-in-One-Finanztool.

Website: monarchmoney.com

