ET Money (ehemals ETMONEY) ist Indiens beste und am höchsten bewertete App für Investmentfonds in direkte Investmentfonds und alle Ihre anderen persönlichen Finanzmanagementbedürfnisse an einem Ort. Mit ET Money können Sie Ihre Investmentfonds in Zero Commission Direct Investment Funds investieren, verfolgen und verwalten, einen garantierten Zinssatz aus Festgeldern verdienen und durch die Investition in NPS eine gesicherte Rente für den Ruhestand erhalten. Sie können Ihre Familie auch mit einer Risikolebens- und Krankenversicherung oder einer Krankenversicherung absichern.

Website: etmoney.com

