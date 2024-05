Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Microsoft Viva Goals ist eine Zielsetzungs- und Managementlösung, die Teams auf die strategischen Prioritäten Ihres Unternehmens ausrichtet und so zu Ergebnissen und einem florierenden Unternehmen führt. Mit Viva Goals können Einzelpersonen und Unternehmen ihre Ziele mithilfe von „Objectives and Key Results“ (OKRs) organisieren und verfolgen. Viva Goals lässt jeden in den Zweck und die obersten Prioritäten des Unternehmens eintauchen und schafft eine Kultur engagierter Mitarbeiter, die sich auf das Erreichen gemeinsamer Ziele konzentrieren.

Website: microsoft.com

