Micro Focus ist einer der weltweit größten Anbieter von Unternehmenssoftware und liefert geschäftskritische Technologie an mehr als 40.000 Kunden auf der ganzen Welt. Mit einem breiten Portfolio, das durch einen umfassenden Bestand an fortschrittlichen Analysen untermauert wird, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Führung und Transformation ihres Unternehmens. Dies ermöglicht es ihnen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und langfristig in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu konkurrieren. Micro Focus erreicht dies durch die Bereitstellung von Lösungen, die die Lücke zwischen bestehenden und neuen Technologien schließen, um IT-Investitionen zu schützen. Das ist High Tech, Low Drama.

Website: microfocus.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Micro Focus verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.